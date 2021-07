Delivery Hero-Aktie: Asiens Appetit wächst stetig

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Die in Asien aktive Unternehmenstochter des im DAX notierten Essenslieferanten Delivery Hero hat nicht nur in der Pandemie zugelegt, sondern wächst schon seit Jahren stetig. Mittlerweile hat sich die Foodpanda-App zur erfolgreichsten in Asien, ohne China, entwickelt. Foodpanda operiert in mehr als 400 Städten und in zwölf Märkten der Region Asien-Pazifik.

Geht es nach den Planungen des Unternehmens, soll das Wachstum weitergehen und in Japan, Myanmar, Kambodscha und Laos ein Lieferservice mit Lebensmitteln unter dem Namen Pandamart starten. Der Delivery-­Hero-Aktie taten die Neuigkeiten gut. Seit der Veröffentlichung vergangene Woche stieg sie um gut sechs Prozent.

Bildquellen: Delivery Hero

