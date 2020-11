Delivery Hero: Große Fahrt

€uro am Sonntag

Den Umsatz konnte Delivery Hero um 99 Prozent auf 776 Millionen Euro steigern, die Zahl der Bestellungen auf 362 Millionen verdoppeln. Das untere Ende der Umsatzprognose für das Gesamtjahr haben die Berliner leicht angehoben. Die Spanne von 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro liegt über der Konsensschätzung, die sich bei knapp 2,6 Milliarden bewegte.

Delivery Hero ist in mehr als 40 Ländern aktiv, hat sein Deutschland-Geschäft aber abgestoßen. In anderen Regionen will man dagegen wachsen. Man schaue nach Lateinamerika und den Nahen Osten sowie Nordafrika, so Firmenchef Niklas Östberg.

