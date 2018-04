Deutsche Bank: Was der neue Chef alles richten soll

€uro am Sonntag

Christian Sewing, neuer Vorstandschef der Deutschen Bank , gibt den Einpeitscher: "Es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können", schreibt er in einem Brief an seine Mitarbeiter. "Nur, wenn wir täglich Team- und Kampfgeist zeigen, können wir unsere wichtigsten Ziele erreichen", steht da weiter. Sewing fordert, dass die Deutsche Bank mit Blick auf die Erträge ihre "Jägermentalität" zurückgewinnen müsse. Mitteilungen seines spontan am vergangenen Wochenende geschassten Vorgängers John Cryan lasen sich im Vergleich dazu wie Einträge ins Poesie-Album., das größte Geldhaus des Landes schnell in die Gewinnzone zurückzuführen. Unter Cryan hatte der Frankfurter Konzern drei Jahre in Folge Verluste vermeldet. Aktionäre - zu denen neben den Kataris die chinesischen Investoren von HNA und die US-Vermögensverwaltung Blackrock zählen - hatten harte Kritik geübt. Vorstandschef Paul Achleitner hatte sich offen gegen den Briten gestellt und einen externen Nachfolger gesucht, während Cryan noch beteuerte, seinen Posten behalten zu wollen.Allerdings soll sich Achleitner vor allem Abfuhren eingeholt haben. Den Chefsessel bei der Deutschen Bank, die zuletzt von Vorstandsmitglied Kim Hammonds als "dysfunktional" bezeichnet worden war, wollte sich dem Vernehmen nach kein Externer antun. Zudem ist es bereits das dritte Mal, dass Achleitner die Strategieprobleme und den im Schneckentempo voranschreitenden Umbau durch einen Wechsel in der Führungsetage zu lösen versucht. 2012 hatte er Anshu Jain und Jürgen Fitschen zur Nachfolge von Josef Ackermann berufen, 2015 deren Verträge vorzeitig aufgelöst und Cryan installiert, der im Mai 2016 den Job antrat.Immerhin hat der Brite die bedrohlichsten Rechtsrisiken vom Tisch geschafft, etwa 2017 durch den 7,2 Milliarden Dollar teuren Vergleich wegen der Tricksereien am US-Hypothekenmarkt vor der Finanzkrise. Cryan hat mit der mittlerweile geschlossenen, internen Bad Bank Risiken aus den Büchern genommen und mit einem Bekenntnis zur Postbank sowie dem Börsengang der Vermögensverwaltung DWS den Wandel vorangetrieben. In der wichtigsten Ertragssäule aber, dem Investmentbanking, kriselt es nach wie vor.

Vom Lehrling zum Chef

Nun soll es also Sewing richten. Bemerkenswert am mit 47 Jahren noch recht jungen Spitzenmann ist, dass er weder aus dem Investmentbanking kommt noch von außen. Mit einer Banklehre hatte Sewing 1989 seine Karriere bei der Deutschen Bank begonnen. Nur zwei Jahre war er bei einem Wettbewerber unterwegs. Er war Chef der internen Revision und Risikomanager, 2015 stieg er in den Vorstand auf, 2017 übernahm er den Chefposten des Privatkundensegments und wurde zusammen mit Marcus Schenck zum Stellvertreter und Kronprinzen Cryans berufen.



Großaktionäre hätten Schenck, der zusammen mit Garth Ritchie das Investmentbanking leitet, gern an der Spitze der Deutschen Bank gesehen, doch der hat bereits seinen Abschied verkündet. "Er hatte mir vor Ostern signalisiert, dass er das Unternehmen verlassen wolle, weil er die Investmentbank gern vergrößern wolle, die Bank das derzeit aber nicht in dieser Weise mittragen wollte", sagte Achleitner in einem Interview dazu.



Dass Sewing - der die Bank zwar bestens kennt und ausgezeichnet vernetzt sein soll - nicht von allen für die beste Wahl gehalten wird, zeigt die Reaktion der Börse: Die Nachricht löste lediglich einen kurzen Kurssprung aus, danach ging es mit Aktie wieder abwärts.



Indes muss Achleitner um seinen eigenen Posten bangen. Nicht nur wegen der offen ausgeführten Personaldebatte. Der Aufsichtsrat mische sich oft stärker in die operativen Geschäfte ein, als dies vermutlich ursprünglich vorgesehen war, kritisiert etwa Stefan Bielmeier, Chef der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, mit Blick auf die Deutsche Bank. "Wer kontrolliert eigentlich den Aufsichtsrat?", fragt er. Achleitner zumindest wird Ende Mai auf der Hauptversammlung eine Antwort bekommen: Dann steht seine Wiederwahl an.



