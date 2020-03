Deutsche Börse-Aktie: Gut gerüstet

€uro am Sonntag

Es wurde ein Umsatzwachstum von sechs Prozent auf 2,9 Milliarden Euro erzielt. Der bereinigte Gewinn stieg überproportional um zehn Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte dabei mit acht Prozent Plus auf 1,8 Milliarden nicht so stark wie im Jahr zuvor. Künftige Beschleunigungschancen sieht Vorstandschef Theodor Weimer in kleineren Übernahmen.

Eine Möglichkeit könnte etwa die Devisenhandelsplattform Currenex sein. "Wir werden uns in den Bereichen, in denen wir wachsen wollen, und dazu gehört das Devisengeschäft, auch die Dinge anschauen, die auf den Markt kommen", sagte Weimer. Mit zwei Milliarden Euro in der Akquisitionskasse ist die Deutsche Börse jedenfalls gut gerüstet.

Fazit: Um sieben Prozent will die Deutsche Börse die Ausschüttung an die Aktionäre erhöhen. Wir sehen weiteres Potenzial für die Aktie nach einem neuen Allzeithoch.















