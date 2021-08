€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Zuvor hatte das Unternehmen seine Geschäftsergebnisse für das zweite Halbjahr veröffentlicht und mit den Zahlen die Analystenschätzungen übertroffen. Statt der erwarteten leichten Rückgänge verzeichnete Domino’s Pizza sogar Umsatzsteigerungen.

Experten hatten in den USA mit stärkeren negativen Auswirkungen auf den Lieferdienst gerechnet, nachdem viele Corona-Restriktionen in den vergangenen Monaten aufgehoben wurden und damit zu rechnen war, dass viele Menschen die Dienste von Essenslieferanten nun weniger in Anspruch nähmen.

