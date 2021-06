Eckert & Ziegler-Aktie: Erhält Dämpfer

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Der Lieferant radioaktiver Komponenten für Pharmaunternehmen und Dienstleister der Branche hatte zuletzt eine Serie positiver Meldungen vorgelegt. So wurde die Vertriebslizenz für Technetium-Generatoren in Brasilien erteilt, eine Mehrheitsbeteiligung am Medikamentenentwickler Pebtixapharm erworben. Auch ein langfristiger Liefervertrag mit Sirtex Medical sowie eine Vertriebs­partnerschaft mit Telix Pharmaceuticals sorgten zuvor für Kursfantasie.

Aus Sicht der DZ Bank, die Eckert & Ziegler Unternehmenserfolg zutraut, ist das Risiko für Rückschläge nach der Rally hoch. Eine selbsterfüllende Prophezeiung: Die Aktie fiel.

