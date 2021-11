GlaxoSmithKline-Aktie: Besserung in Sicht

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Dank einer robusten Nachfrage nach seinen Impfstoffen und Blockbuster-Arzneien erwartet der britische Pharmakonzern Glaxo­SmithKline mit 37 Milliarden Euro Umsatz für 2021 nun nur noch zwei bis vier Prozent weniger Gewinn im Geschäftsjahr. Bisher hatte der Vorstand mit einem Minus von bis zu einem Zehntel kalkuliert. Der Aktienkurs legte zu.

Chefin Emma Walmsley sieht in den verbesserten Perspektiven eine Bestätigung der Strategie von Vorstand und Aufsichtsrat. Anders als der Aktionär und aktivistische US-Fonds Elliott Management, der den Verkauf der Sparte mit rezeptfreien Arzneien fordert, will der Vorstand den Bereich 2022 via Spin-off als neues Unternehmen in die Depots der Aktionäre ausgliedern.

Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images

