ING Groep: Geldregen für Aktionäre

Möglich ist das, weil die Europäischen Zentralbank die Dividendensperre aufgehoben hat, mit der der Finanzsektor in der Corona-Krise geschützt werden sollte. Auch die aktuellen Geschäftsergebnisse der ING wurden an der Börse positiv aufgenommen. Der Nettogewinn des in Deutschland stark im Privatkundengeschäft engagierten Konzerns stieg in dem bis Ende Juni laufenden Quartal von 299 Millionen auf 1,46 Milliarden Euro.

Analysten hatten laut Bloomberg-Konsens im Schnitt lediglich 1,15 Milliarden einkalkuliert. Selbst die höchste Analystenschätzung lag unter dem tatsächlichen Ergebnis der Bank.

