Lloyds Banking Group: Trendwende geschafft

Positive Einschätzungen zu Llodys gab es unter anderem von der Credit Suisse und der Deutschen Bank. Die britische Großbank hatte im ersten Quartal einen Vorsteuer­gewinn von 1,9 Milliarden Pfund erzielt und damit die Markterwartungen von 1,2 Milliarden deutlich übertroffen.

Auch Lloyds profitiert davon, dass man angesichts besserer Konjunkturaussichten nicht mehr so viel Geld für faule Kredite zurücklegen musste. In dem vom Beginn der Pandemie geprägten Vorjahresquartal hatte Lloyds sich mit ­einem Plus von 74 Millionen Pfund in den schwarzen Zahlen halten können.

