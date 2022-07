Lockheed Martin-Aktie: Mit Prognosesenkung

€uro am Sonntag

Auch der bereinigte Gewinn je Aktie fiel mit 1,16 Dollar deutlich niedriger aus als noch vor einem Jahr (6,52 Dollar). Das Unternehmen führt dafür unter anderem höhere nicht operative Aufwendungen an. Auch Auswirkungen in den Lieferketten und der Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen mit Kunden hätten beeinträchtigt. Dafür flossen über Aktienrückkäufe und Dividenden etwa 1,1 Milliarden Dollar an Anteilseigner. Die Umsatzprognose reduzierte das Unternehmen etwas, stärker fiel der Abschlag bei der Gewinnerwartung aus: Statt 26,70 peilt Lockheed nun einen Gewinn von 21,55 Dollar je Aktie an.

Pause: Die weltweite Aufrüstung bietet weiter Potenzial, nach der reduzierten Gewinnschätzung ist das Papier eine Halteposition.

