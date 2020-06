Microchip Technology-Aktie: Neue Zuversicht wächst

€uro am Sonntag

Weil sich Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft deutlich abgeschwächt hätten, sei man zuversichtlicher als bisher, teilte das Unternehmen aus Chandler, Arizona, mit. Da Kunden aus der Autobranche, verschiedenen Industrien sowie aus der Konsumelektronik, die von COVID-19 besonders betroffen sind, rund 80 Prozent der Umsätze liefern, schob Microchips frischer Optimismus an der Börse den gesamten Chipsektor an. Die um rund drei Prozent erhöhte Umsatzprognose visiert bei den Quartalserlösen den Korridor zwischen 1,24 und 1,33 Milliarden Dollar an. Der Gewinn pro Aktie wird mit 1,35 bis 1,53 Dollar pro Anteilschein ebenfalls höher sein.

Impuls: Die Zuversicht des Vorstands schob die Aktie deutlich an. Microchip profitiert von der Digitalisierung der Industrie. Kaufen.

