Micron Technology: Speicherchips sehr begehrt

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Die Halbleiter von Micron werden als sogenannte DRAMs im Arbeitsspeicher von Computern und Netzwerkrechnern verbaut und werden in Smartphones und mobilen Geräten als Datenspeicher (NAND) eingesetzt. In Computern und Rechnern in Datenzentren ersetzt der deutlich robustere NAND-Speicher die herkömmlichen Festplattenlaufwerke.

Die anziehenden Verkäufe von Computern und Netzwerkrechnern, etwa bei HP, sind deshalb auch ein Indiz für höhere Preise bei Speicherchips. Analysten gehen zudem davon aus, dass Apple seinen Datenspeichervorrat für iPhones erhöht. In Japan erhält der Chipkonzern zudem Subventionen von der Regierung zum Ausbau seiner lokalen Fertigungskapazitäten.

