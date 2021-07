Moderna: Vakzin bei Varianten wirksam

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Der mRNA-Impfstoff des US-Biotech-Konzerns Moderna zeigt eine vielversprechende Wirkung gegen die erstmals in Indien fest­gestellte Delta-Variante und die zuerst in Südafrika nachgewiesene Beta-Variante des ­Coronavirus. Eine Laborstudie habe ergeben, dass neutralisierende Antikörper gegen Mutanten gebildet würden. Die neuen Daten seien ermutigend und bestärkten die Überzeugung, dass der Impfstoff weiterhin vor neu entdeckten Varianten schütze, sagte ­Moderna-Chef Stéphane Bancel.

Die indischen Behörden haben das Vakzin nun im Schnellverfahren zugelassen. In dem Land mit seiner Milliardenbevölkerung sind bisher erst vier Prozent der Menschen gegen Corona geimpft. Die Nachricht über die breite Wirksamkeit des Vakzins und die Zulassung in Indien beförderten die Aktie in den USA auf ein neues Allzeithoch.

