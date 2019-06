Nordex-Aktie: Das Auftragswunder Nordex

€uro am Sonntag

soll das Rostocker Unternehmen jeweils Windparks mit einer Leistung von mehr als 90 Megawatt bauen und später warten. Die Aktie legte auf diese Nachricht in der Spitze um fünf Prozent zu. Der Kurs sprang zunächst an, gab die Gewinne jedoch wieder etwas ab. Nach dem Jahreshoch von Anfang April unterliegt die Notierung weiterhin ihrem Abwärtstrend. Die Trendlinie wäre geknackt, wenn es nachhaltig über 13,50 Euro ginge. Nordex ist zwar schwach ins Jahr gestartet, Anleger überzeugt jedoch der wachsende Auftragsbestand. Der lag nach Ende des ersten Quartals bei 6,6 Milliarden Euro. Nun muss der bislang margenschwach arbeitende Konzern dies in profitables Geschäft umwandeln.erwartet saisonal bedingt in der zweiten Jahreshälfte höhere Umsätze. Im Gesamtjahr sollen die Einnahmen zwischen 34 und 42 Prozent steigen.