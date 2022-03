NORMA-Aktie: Prognose erreicht

Werbung

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX nahe Nulllinie -- Just Eat Takeaway.com 2021 mit Milliardenverlust -- Shop Apotheke, SMA Solar, Sixt, HENSOLDT, Rheinmetall, BMW im Fokus

Bank of Russia lässt Aktienhandel in Russland weiter brachliegen. EU wird sieben russische Banken aus SWIFT ausschließen. Händler meiden laut Experten russisches Öl. Putin will Abfluss von Kapital verhindern - Ausfuhr von mehr als 10.000 Dollar pro Person gestoppt. Apple setzt Verkäufe seiner Produkte in Russland aus. Exxon will Öl- und Gasfördergeschäft in Russland aufgeben. Europa-Tochter der Sberbank muss Betrieb einstellen.