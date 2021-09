NORMA Group-Aktie: Kosten belasten

€uro am Sonntag

von David Heintz, Euro am Sonntag



Die Materialpreise sind nach Angaben der im SDAX notierten NORMA Group aufgrund des Mangels an Stahl und Kunststoffen gestiegen. Auch höhere Frachtkosten belasten. Die Produktionskapazität fällt zudem in einigen Branchen geringer aus als erwartet. Bisher hatte NORMA für das Jahr 2021 mit einer bereinigten Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern von etwas mehr als zwölf Prozent gerechnet.

Die Prognose wurde vom Vorstand auf zehn Prozent gesenkt. Der Umsatz werde aber wie geplant um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen. Die Aktie stand nach der Meldung stark unter Druck und verlor im Tief beinahe 20 Prozent.

Bildquellen: Norma Group

__________________________