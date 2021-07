NVIDIA-Aktie: Jetzt optisch günstiger

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag





Im Vorfeld des am 19. Juli durchgeführten Aktiensplits im Verhältnis eins zu vier zog die Aktie des Grafikchipspezialisten weiter an. Anleger, die die Aktie am Montag nach Börsenschluss in New York im Depot hatten, wurden hier berücksichtigt. Von der optischen Rabattierung - der Kurs fällt rein rechnerisch auf ein Viertel - dürfte die Aktie tendenziell profitieren, da NVIDIA vor allem für Privatanleger erschwinglicher wird.

Fundamental bleibt die Situation weiterhin ausgezeichnet. NVIDIA profitiert von der boomenden Nachfrage nach Grafikchips, die viele Nutzer von Videospielen für ihre PCs oder Laptops ordern. Daneben beflügeln Kooperationen etwa mit Automobilherstellern, die für Anwendungen wie das autonome Fahren leistungsstarke Prozessoren benötigen, das Geschäft. Die Aktie ist schon sehr gut gelaufen, dennoch empfehlen mehr als vier von fünf Analysten das Papier. bau

Discount: Zumindest optisch wird die Aktie durch den Split günstiger. Neueinsteiger kaufen an schwachen Tagen. Langfristfavorit.

















