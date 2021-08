Organon-Aktie: Warren Buffett jetzt mit an Bord

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Im Rahmen eines Spin-offs wurden Organon-Aktien zunächst in die Depots der Aktionäre von Merck & Co. gebucht. Auf dem Parkett hat die auf Arzneien für Frauen und Biosimilars (Nach­ahmerprodukte von Biotech-Medikamenten) spezialisierte Firma das Interesse von US- Starinvestor Warren Buffett geweckt. Der Einstieg von dessen Firma Berkshire Hathaway schob den Aktienkurs deutlich an.

Auch Organons erste Quartalsbilanz an der Börse, die jüngst vorgelegt wurde, fiel besser aus als von Analysten erwartet. Bekannt wurde Organon während der 60er-Jahre durch die Entwicklung der ersten Antibabypille.

Bildquellen: istockphoto / EdStock

____________________________