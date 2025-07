NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 verzeichnete am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Im S&P 500 ging es im NYSE-Handel letztendlich um 0,83 Prozent aufwärts auf 6.279,35 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 47,427 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,352 Prozent auf 6.249,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6.227,42 Punkten am Vortag.

Bei 6.246,46 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.284,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,39 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 03.06.2025, bei 5.970,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2025, stand der S&P 500 noch bei 5.396,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.537,02 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,00 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6.284,65 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Advance Auto Parts (+ 5,33 Prozent auf 51,62 USD), Cadence Design Systems (+ 5,10 Prozent auf 326,81 USD), Synopsys (+ 4,90 Prozent auf 548,74 USD), Tapestry (+ 4,30 Prozent auf 90,20 USD) und ANSYS (+ 4,04 Prozent auf 367,48 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Lennar (-4,50 Prozent auf 110,12 USD), DR Horton (-2,74 Prozent auf 131,90 USD), Campbell Soup (-2,16 Prozent auf 31,25 USD), Organon Company (-1,87 Prozent auf 9,96 USD) und NVR (-1,87 Prozent auf 7.623,24 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 35.863.211 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,252 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

