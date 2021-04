SAP-Aktie: Google-Auftrag treibt

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Die Alphabet-Tochter Google habe in einer E-Mail an ihre Mitarbeiter geschrieben, dass die Finanzsoftware von Oracle im Mai durch Programme von SAP ersetzt werde. Die Nachricht beförderte SAP in den vergangenen Handelstagen in die Spitzengruppe des DAX.

An der Rally im Leitindex der Deutschen Börse während der vergangenen Woche waren die Papiere des Konzerns aus Walldorf jedoch nur am Rande beteiligt. SAP und Oracle bemühen sich seit geraumer Zeit auch an der Börse als einflussreiche Cloud-Unternehmen wahrgenommen zu werden. Bisher ist ihr Erfolg diesbezüglich bescheiden.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

_____________________________