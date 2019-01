Siemens: Frostiges Klima im Bahnabteil

€uro am Sonntag

Margrethe Vestager liebt klare Worte. "Wir brauchen europäische Champions. Aber wir dürfen sie nicht durch Fusionen bauen, die den Wettbewerb verletzen", sagte die EU-Wettbewerbskommissarin soeben mit Blick auf das Projekt Siemens-Alstom. Mit professionellem Optimismus ist das Siemens-Management die geplante Bahntechnikfusion angegangen. Inzwischen dürfte sich ­Ernüchterung eingestellt haben. Denn die EU-Wettbewerbsbehörden stehen einem Zusammenschluss der beiden größten europäischen Anbieter mehr als skeptisch gegenüber., ob durch den Zusammenschluss der Bahntechnik von Siemens mit Alstom der größte Anbieter in Europa entstehen soll. Im globalen Maßstab wäre das Unternehmen, an dem Siemens die Mehrheit halten würde, nur ein kleinerer Spieler. Mit Blick auf den Weltmarkt sind die Argumente der Siemens- und Alstom-Manager, man brauche einen Big Player in Europa, hingegen verständlich: Hier dominiert das nach Umsatz gut doppelt so große chinesische Unternehmen CRRC Vestager sieht jedoch offensichtlich Europa als relevanten Markt. Hier aber sind die Chinesen noch nicht stark vertreten und Siemens-Alstom wäre mit weitem Abstand dominierend, vor allem bei der ­Signaltechnik, eine Zustimmung der Kommission gilt hier als kaum denkbar. Beim sogenannten Rollmaterial, Lokomotiven und Waggons, müsste es Zugeständnisse und Verkäufe von Unternehmens­teilen geben, damit Brüssel grünes Licht gibt. Bislang hatte Siemens- Alstom angeblich bloß kleinere Portfoliobereinigungen im Umfang von geschätzt vier Prozent des Umsatzes angeboten.

Nachlegen ist Pflicht

Es wird wohl nicht das Ende der Fahnenstange sein. Siemens-Chef Joe Kaeser hatte Anfang Dezember angekündigt, dass man bereit sei, den Wettbewerbshütern entgegenzukommen. Womöglich haben die Industrievertreter hier in den vergangenen Tagen nachgelegt. "Siemens dürfte zu deutlich größeren Zugeständnissen bereit sein, um die Fusion zu retten", sagt Sven Diermeier, Analyst bei Independent Research.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Vladi333 / Shutterstock.com

Zuletzt entwickelte sich der Bereich Mobility zwar positiv, die Rentabilität schwankt aber auch wegen der geringen Größe stark. Scheitert der Alstom-Plan, so hat Kaeser zumindest eine weitere Option: Er könnte wieder mit der ­kanadischen Bombardier verhandeln. Vor zwei Jahren scheiterten entsprechende Pläne._________________________________