SMA Solar-Aktie: Prognose gesenkt

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Der Hersteller von Systemtechnik für Photovoltaikanlagen erwartet nun ein operatives Ergebnis zwischen 20 und 30 Millionen Euro, ursprünglich war man von 50 bis 65 Millionen Euro ausgegangen. Nach Lieferproblemen belastet aktuell ein Streit um einen bestehenden Servicevertrag.

Nachdem in mehreren großen Solarparks nachträglich Mängel an den An­lagen festgestellt wurden, seien die in den Serviceverträgen zugesicherten Leistungen nur mit erheblichem Aufwand zu erzielen, welcher nicht zu rechtfertigen sei. SMA strebt die Auflösung der Verträge an, was das Ergebnis belastet.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

