SMA Solar: Grünes Umfeld für den Aktienkurs

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

In den USA, in der EU und in Deutschland verstärkten sich Bemühungen um den Klimaschutz und den Wandel zur CO2-freien Energieerzeugung. Der Hersteller von Wechselrichtern und anderer Systemtechnik für Photovoltaikanlagen sieht die Wettbewerbsstrukturen bei Systemen und Lösungen nun nachhaltig in Bewegung.

Im Bereich Digital Energy, in den viele Start-ups drängten, will sich SMA Solar nun stark positionieren, und das eventuell auch über Zukäufe. Aufgrund anhaltender Investitionszurückhaltung bei den Kunden wegen Unsicherheiten in der Pandemie ging der SMA-Umsatz im ersten Quartal jedoch zurück. Besserung erwartet das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte.

Bildquellen: SMA Solar

________________________________