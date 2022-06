Target-Aktie: Volle Lager

€uro am Sonntag

von David Heintz, Euro am Sonntag



Der Vorstand begründete die erneute Gewinnwarnung mit der durch die Inflation gedämpfte Konsumlaune. Neben Preissteigerungen leidet die Branche unter Lieferkettenproblemen sowie gestiegenen Energie- und Personalkosten. Der direkte Konkurrent Walmart senkte kürzlich ebenfalls seine Jahresziele. Target werde in den kommenden Wochen die Bemühungen intensivieren, mit Rabattaktionen die Lager zu leeren, kommentierte etwa Branchenexperte Michael Baker von der US-Investmentbank D.A. Davidson. Das drücke zwar kurzfristig auf die Margen, bilde aber das Fundament für eine Erholung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte. Die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Das Kursziel senkte Baker allerdings von 205 auf 171 US-Dollar.

Chance: Viel Risiko wurde nach der ersten Gewinnwarnung bereits eingepreist. Wir bleiben bei unserer Kaufempfehlung.

