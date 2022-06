Hot Stock der Wall Street: Target-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Der Überschuss halbierte sich auf eine Milliarde Dollar. Lieferprobleme und ein sich änderndes Verbraucherverhalten machen dem Einzelhändler zu schaffen. Höhere Treibstoffpreise und Löhne sehen Analysten daneben als Gewinnbremse. Der Umsatz stieg jedoch im Quartal um vier Prozent auf 24,8 Milliarden US-Dollar. Target möchte den Umsatz in diesem Jahr in einer vergleichbaren Rate ausbauen, senkte aber seine Prognose für die Rentabilität.

Verbraucher verlagern ihren Konsum. Target muss nun ein Überangebot an Küchengeräten, Fernsehern und Gartenmöbeln abbauen und erwartet bis frühestens 2023 keine wesentliche Erholung in den angespannten Lieferketten. Was indes für die Aktie spricht: Seit 20 Quartalen in Folge steigt der Umsatz. Die Bewertung ist nach dem Absturz günstig.

