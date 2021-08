TeamViewer-Aktie: TeamViewer-Kurs kräftig abgestürzt

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

An der Börse fiel die Aktie unter den Ausgabepreis von 26,25 Euro beim Börsengang im September 2019. "Die nächsten Monate werden sehr wichtig für uns werden", sagte Chef Oliver Steil der Nachrichtenagentur Reuters.

Jetzt kämen die Quartale, in denen TeamViewer wieder punkten könne, weil das Wachstum im Vergleichszeitraum nicht so stark wie zu Beginn der Corona-Krise gewesen sei, hofft Steil. Für 2021 stellt die Firma bei den abgerechneten Umsätzen ein Plus am unteren Ende der Spanne zwischen 27 und 31 Prozent auf 585 bis 605 Millionen Euro in Aussicht. Anleger überzeugt das nicht.

