Wunschanalyse der Woche: Dr. Hönle

Der Spezialanlagenbauer aus Gräfelfing bei München entwickelt unter anderem UV-Trockner, die in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik, Optik und Photovoltaik sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt werden. Die zyklische Schwäche in der größten Sparte Geräte und Anlagen dürfte sich im laufenden zweiten Quartal bemerkbar machen. Ein Faktor dafür ist die seit November währende Kurzarbeit beim Druckereimaschinenhersteller und Großkunden Manroland.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 2018/19 (Ende September) hatte der Spartenumsatz um beachtliche 35 Prozent zugelegt. Allerdings lag das an einer relativ geringen Vergleichsbasis im Vorjahr und an einem vorzeitig gebuchten Großauftrag. In dem margenstärksten Segment Klebstoffe, das inzwischen rund ein Drittel des Gesamtumsatzes liefert, war der Erlös dagegen um 26 Prozent geschrumpft. Grund: ein Auftrag im Wert von mehr als drei Millionen Euro, der im Vorquartal verrechnet wurde. Für das Geschäftsjahr erwarten Analysten Rückgänge bei Umsatz und Gewinn. Halten.

Branche: Maschinenbau

Firmensitz: Gräfelfing/Bayern

Börsenwert: 296,6 Mio. €

