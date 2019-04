Wunschanalyse der Woche: Fresenius

€uro am Sonntag

des US-Generikaherstellers Akorn schaltet Fresenius-Chef Stephan Sturm bei Zukäufen einen Gang zurück. Für 2019 seien nur kleinere Deals geplant, sagte Sturm der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf.

Zulegen wollen die Hessen aktuell in Spanien und Lateinamerika. Ähnlich wie auf der Iberischen Halbinsel, wo der Gesundheitskonzern 2017 für 5,8 Milliarden Euro die Klinikkette Quironsalud übernahm, will Fresenius auch in unterversorgten lateinamerikanischen Krankenhausmärkten zulegen. In Peru und Kolumbien hat Fresenius bereits Kliniken übernommen.

In Spanien, wo die Bad Homburger 40 Kliniken betreiben, funktioniert der Markt etwas anders als hierzulande. In Madrid ist Fresenius für die Klinikversorgung von 800.000 Einwohnern verantwortlich und erhält von der Regionalregierung dafür Fallpauschalen, die jährlich neu verhandelt werden. Bezahlt werden die Pauschalen unabhängig vom Behandlungsaufwand. Wegen der weltweit zunehmenden Alterung der Bevölkerung bleibt Fresenius Wachstumsstory intakt. Die Aktie ist ein langfristig lohnendes Investment.

