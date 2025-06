Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 44,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 44,36 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.930 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2025 bei 44,36 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 0,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 36,94 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,29 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 07.05.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,49 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

