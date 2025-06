Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 43,72 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 43,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 43,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 259.113 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,36 EUR an. Gewinne von 1,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 36,39 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 49,29 EUR.

Am 07.05.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

