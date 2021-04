Wunschanalyse der Woche: Nemetschek-Aktie

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag





Mit dem Kauf der US-Firma Red Giant Ende 2019 baute die im bisher stark auf Software für Baukonzerne und Architekturbüros fokussierte Nemetschek-Gruppe ihre Sparte für Mediensoftware, Maxon, aus. Die Integration sei "in ihrem Aufwand bisher einmalig in der Gruppe", sagt Chef Axel Kaufmann, der im Vorstand für Maxon persönlich verantwortlich ist. Ende 2020 sollte demnach die Integration "zu zwei Dritteln abgeschlossen sein".

Nemetschek führt die drei US-Firmen Maxon, Red Shift und Red Giant in einer Einheit zusammen und stellt die Organisation neu auf. Spätestens auf der Hauptversammlung am 12. Mai dürfte der Vorstand Perspektiven und Strategie der Sparte vorstellen, die derzeit weniger als zehn Prozent des Umsatzes liefert. Die überwiegend in den USA entwickelte Software für Spezialeffekte in Kinofilmen und in der Werbung soll Nemetscheks zweites Standbein werden. Bei Programmen für die Architektur und den Bausektor läuft das Geschäft von Europas größtem Anbieter stabil. Für 2021 stellt Nemetschek beim Gesamtumsatz mindestens hohe einstellige prozentuale Zuwächse in Aussicht. Kaufen.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Anmerkung der Redaktion : Jede Woche können Anleger auf der Hauptseite von finanzen.net abstimmen, welche Aktie besprochen werden soll. Die Abstimmung läuft jeweils bis Mittwoch. Machen Sie mit! Bitte weit nach unten scrollen (rechte Seite)!



















_______________________________

Bildquellen: Nemetschek Group