Wunschanalyse der Woche: New Work-Aktie

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Die Bilanz für das dritte Quartal legt der Betreiber des Online-Karrierenetzwerks XING am 5. November vor. Die Auswirkungen der Pandemie haben das Geschäft der in Hamburg angesiedelten SDAX-Firma bisher nicht besonders stark belastet. New Work profitiere davon, dass die Erlöse sowohl im Geschäft mit Privatkunden als auch mit Unternehmen via Abo zu mehr als 80 Prozent im Voraus bezahlt werden, sagte Vorstandschefin Petra von Strombeck bei der Vorlage des Halbjahresberichts im August.

Langfristige Trends wie Digitalisierung und demografischer Wandel helfe ebenfalls. Strombeck bestätigte deshalb die Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Demzufolge werden 275 bis 285 Millionen Euro Umsatz in Aussicht gestellt. 2019 waren es knapp 270 Millionen Euro. Analysten erwarten für 2020 im Schnitt rund 277 Millionen Euro Erlös. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stellen die Hanseaten eine Marge von 30 Prozent in Aussicht. Analysten rechnen mit einer ähnlichen Größenordnung. Allerdings ist die Aktie mit einem KGV für 2021 von deutlich über 30 schon hoch bewertet. Haltenswert.

