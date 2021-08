Wunschanalyse der Woche: TotalEnergies-Aktie

€uro am Sonntag

Der Höhenflug beim Ölpreis trieb das Geschäft des Energiemultis TotalEnergies im zweiten Quartal kräftig an. Um Sondereffekte bereinigt verdiente der Konzern, der sich im Mai von TOTAL in TotalEnergies umbenannte, 3,5 Milliarden Dollar netto. Im Vorjahresquartal zu Beginn der Pandemie waren es nur 126 Millionen Dollar. Der von Venezuelas Regierung erzwungene Ausstieg der Franzosen beim lokalen Konzern Petrocedeno, an dem TotalEnergies 30,3 Prozent hielt, schlug mit 1,38 Milliarden Dollar Verlust zu Buche.

Dennoch gelang es dank des Gewinnanstiegs, die Verschuldung unter die intern avisierte Zielmarke zu drücken. Im laufenden Jahr will der Konzern die Hälfte der Investitionen von zwölf bis 13 Milliarden Dollar in Wachstumsprojekte investieren, einen erheblichen Teil davon in Solar- und Windenergieparks. Das Grüne-Energie-Portfolio mit 30 Gigawatt (GW) Leistung, wovon ein Teil noch installiert werden muss, ist im Vergleich mit den anderen Ölmultis eines der größten. Bis 2030 sollen es 85 GW werden. Das ist mit Abstand der ehrgeizigste Plan eines Ölmultis im grünen Wandel. Solide Dividendenaktie.

