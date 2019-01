Zalando: Spekulationen auf eine mögliche Übernahme

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel Alibaba 122,11 EUR

6,56% Charts

News

Analysen Zalando 24,67 EUR

1,31% Charts

News

Analysen

Bildquellen: Hannelore Foerster/Getty Images, nitpicker / Shutterstock.com

Marcel Münch, Co-Chef des 2017 in Berlin gegründeten Unternehmens Dongxii, bezeichnete in einem Interview mit dem "Handelsblatt" den Online-Bekleidungshändler Zalando als Übernahmekandidaten. Nicht weil dessen ­Kunden für den Riesen aus China spannend seien. Vielmehr würde die günstige Bewertung des Konzerns die asiatischen Investoren überzeugen, so der Entwickler einer Handels-App für europäische Firmen, die an chinesische Kunden verkaufen wollen.Nach zwei Gewinnwarnungen und miesen Quartalszahlen halbierte sich die Zalando -Aktie fast. Das Unternehmen ist an der Börse noch knapp sechs Milliarden Euro wert, das 1,3-Fache des Jahresumsatzes. Neben Münch halten auch einige Analysten wie die von der Baader Bank eine Übernahme für wahrscheinlich.: Weitere Spekulationen über eine Übernahme sollten Kurs­fantasie bringen. Mutige greifen auf dem aktuellen Niveau zu._______________________