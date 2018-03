Ich kaufe jetzt: Mattel

€uro am Sonntag

Name:Geboren:Position:Bestes Investment:Schlechtestes Investment: Mattel ist ein US-amerikanischer Spielzeugkonzern mit Produkten wie Barbie, Fisher-Price, Hot Wheels oder Matchbox. Mit so bekannten und gut eingeführten Produkten muss ein Management schon sehr viel falsch machen, damit der Aktienkurs so abfällt wie bei Mattel - etwa das kopflose Agieren beim Verlust der Lizenz für Disney Princess.deutlich wurde, halbierte sich der Kurs von über 30 auf rund 15 US-Dollar. Das Bond-Rating ist mittlerweile auf "Junk". Unsere Aufmerksamkeit als Deep-Value-Investoren hat geweckt, dass Anfang 2017 Margo Georgiades zur neuen CEO ernannt wurde und seitdem das Unternehmen auf Vordermann bringt., führt rationale Planungsinstrumente und -prozesse ein, strafft die Zuliefererkette und reduziert riesige Warenlager - kurz: Sie macht aus Mattel einen modern und rational geführten Betrieb.Da wir Mattel Ebit-Margen von um die 13 Prozent oder höher zutrauen, sollte der Unternehmenswert auf 25 US-Dollar je Aktie steigen, was uns veranlasst hat, die Aktie für den Classic Value Equity Fund zu erwerben.____________________________