Ich kaufe jetzt: Siemens-Gamesa

€uro am Sonntag

In der EU sollen schon im nächsten Jahr erneuerbare Energien zu 20 Prozent den Verbrauch decken. Bis 2030 soll der Anteil auf fast ein Drittel steigen. Das sind ehrgeizige Ziele.Vorletztes Jahr lieferten Wind- und Solarparks und andere regenerativen Energiequellen erst 17,5 Prozent der benötigten Energie. Auf der einen Seite folgt daraus ein enormer Handlungsdruck auf die Politik und die Wirtschaft, auf der anderen Seite eröffnet die Energiewende in Europa attraktive Investmentchancen. So erwartet Siemens Gamesa , einer der weltweit größten Produzenten von Windenergie-Anlagen, in Europa jährliche Wachstumsraten für den Ausbau der Offshorewindkraft in Höhe von 13 Prozent und für Anlagen an Land immerhin von fünf Prozent.Noch höhere Wachstumsraten verspricht der indische Markt, der laut UBS bis 2022 um jährlich 15 Prozent zulegen soll. Von hier stammte zuletzt rund ein Viertel der Aufträge von Siemens Gamesa. Gleichzeitig spart das Joint Venture aus dem Zusammenschluss der Windenergie-Sparte von Siemens mit Gamesa jährlich Kosten von rund 400 Millionen Euro. Anlagehorizont: drei Jahre.________________________________