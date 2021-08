Klöckner & Co-Aktie: Auf den Ausbruch setzen

€uro am Sonntag

Die Empfehlung ging voll auf. Seit Besprechung vor einem Jahr hat sich Klöckner & Co mehr als verdoppelt. Ein Gewinn von 120 Prozent steht zu Buche. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber nicht erreicht. Die Aktie des Stahlhändlers steht vor dem nächsten Schub. Wegen der großen Nachfrage im Rahmen der Nach-Corona-Konjunkturerholung erleben die Duisburger einen regelrechten Boom. Die Stahlpreise sind auf einem Mehrjahreshoch. Viele Klöckner-Kunden etwa aus der Auto- oder Bauindustrie haben enormen Nachholbedarf und reißen den Rheinländern ihre Stahl- und Aluminiumbleche oder Eisenstangen aus der Hand.

Ein Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum macht wenig Sinn, aber wie die vor einer Woche präsentierten vorläufigen Zahlen zeigen, war das zweite Quartal das beste der Firmengeschichte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag bei 280 Millionen Euro. Noch bis Juni hatte Klöckner nur mit einem Wert von 130 bis 160 Millionen Euro gerechnet. Angesichts des starken Laufs hebt Firmenchef Guido Kerkhoff die Prognose für das Gesamtjahr an. Das Ebitda soll in diesem Jahr bei 650 bis 700 Millionen Euro liegen. Da ist ein Gewinn von über 3,0 Euro je Aktie drin. Mit 4er-KGV ist Klöckner spottbillig. Denn in der Vergangenheit war Börsianern der Titel oft KGVs von 15 oder 20 wert.

Aber schon in wenigen Wochen könnte Schluss sein mit der aktuell niedrigen Bewertung. Am 10. August legt Kerkhoff die Halbjahreszahlen vor. Steckt im Zahlenwerk noch eine Überraschung, könnte die Aktie nach oben ausbrechen. Denn um 13 Euro liegt ein zäher Widerstand, an dem der Titel in den letzten zehn Jahren oftmals gescheitert ist. Fällt die Marke, sind ganz schnell wieder Kurse von 15 Euro und darüber drin.

Die Aktie wurde oft mit 15er-KGVs und höher gehandelt. Das aktuelle 4er-KGV bietet 50 Prozent Kurspotenzial und mehr.

ISIN: DE 000 KC0 100 0

Gew./Aktie: 2022e 2,50 €

KGV 2022/Dividende: 5,0/2,4 %

EK* je Aktie/KBV: 11,64 €/1,1

EK*-Quote: 40,1 %

Kurs/Ziel/Stopp: 12,62/16,80/8,30 €

















