Social Chain-Aktie: Rasantes Wachstum zu erwarten

Der Onlinehandel boomt. Im zweiten Quartal schaffte Versandhändler Amazon ein Umsatzplus von 40 Prozent, im dritten Quartal gab es einen Anstieg der Erlöse um 37 Prozent. Corona wirkt wie ein Katalysator auf E-Commerce. Konsumenten, die zum ersten Mal online shoppen waren, dürften das auch künftig machen. Jetzt läuft der zweite Lockdown in vielen Ländern und das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft steht bevor. Amazon dürfte im Schlussquartal erneut Rekordzahlen schreiben.

Ebenfalls im Online-Business tätig ist Social Chain. Das Unternehmen verfügt über 300 Millionen Nutzer in eigenen SocialMedia-Kanälen in Europa und Nordamerika und bewirbt dort vor allem eigene Marken. Das bringt hohe Margen. Zukäufe von Unternehmen aus dem Onlinehandel schieben Social Chain jetzt stark nach vorn. Seit September haben die Berliner drei Firmen des Sektors übernommen oder ihren Anteil ausgebaut und obendrein eine eigene Gaming-Marke an den Start gebracht.

Wegen eines aktuellen Zukaufs hat Social-Chain-Chef Wanja Oberhof vor wenigen Tagen die Prognose erhöht. Der annualisierte Umsatz des Unternehmens soll in diesem Jahr nicht bei 200 Millionen, sondern bei 230 Millionen Euro liegen. Angesichts des aktuellen Booms im Onlinehandel sind weitere Überraschungen nicht unwahrscheinlich.

Da E-Commerce in CoronaZeiten gefragt ist wie nie zuvor und Social Chain schon rein organisch stark wachsen, durch Zukäufe aber auch noch größer werden will, könnte sich der Umsatz der Berliner in den nächsten ein bis zwei Jahren auf 500 Millionen Euro verdoppeln. Mit einem geschätzten 11er-KGV ist die Aktie weit günstiger als andere Firmen des Sektors. Im nächsten Jahr ist eine Kursverdopplung drin.

Durch organisches Wachstum und Zukäufe macht Social Chain große Sprünge. Mit 11er-KGV besteht Verdopplungspotenzial.

