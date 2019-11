The Social Chain: Da sind dreistellige Kurse drin

€uro am Sonntag

E-Commerce boomt. In den vergangenen zwölf Monaten stiegen die Umsätze im Onlinehandel in Deutschland um 12,5 Prozent. Auch Social Media boomt. In Deutschland gibt es inzwischen 38 Millionen aktive Nutzer von Social-Media-­Angeboten. Social Chain verbindet beide Trends. Dabei werden Social-Media-Netzwerke mit ihren Followern mit E-Commerce, also mit Onlineshops, zusammengebracht. The Social Chain mit Sitz in Berlin mischt in dem Geschäft kräftig mit.

Hinter dem Unternehmen steckt der Medienprofi Georg Kofler, der mit den TV-Sendern Pro Sieben und Premiere sowie dem Teleshoppingsender HSE Home Shopping Europe reichlich Erfahrung sammeln konnte. Die Geschäftsidee von Koflers The Social Chain AG ist clever: Auf den eigenen Social-Media-Netzwerken sollen mittels Onlinehandel eigene Markenprodukte angeboten werden.

Die Eigenmarken bieten hohe Margen und das ­vorhandene Social-Media-Netzwerk hilft Marketingkosten sparen. Wie zu hören ist, brachte es The Social Chain bei 80 Millionen Followern weltweit voriges Jahr auf einen Umsatz von 90 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen es 170 Millionen Euro sein. Gut informierte Kreise rechnen in zwei Jahren mit Umsätzen von 500 Millionen Euro.

Kofler hält in spätestens fünf Jahren einen Umsatz von einer Milliarde Euro für erreichbar. Die operative Marge soll über zehn Prozent liegen. Schon in zwei Jahren wäre ein Gewinn von 3,50 Euro je Aktie drin.

Branchenkenner erwarten nächstes Jahr den Börsengang von The Social Chain an der Nasdaq. Das könnte eine enorme Bewertung bringen. Ähnliche Unternehmen wie Boohoo kommen auf ein Kurs-Umsatz-­Verhältnis von drei. Nach dem IPO in den USA könnte die The-Social-Chain-­Aktie bei ähnlichen Bewertungsrelationen bald 100 Euro kosten.

The Social Chain kombiniert ­Social Media mit E-Commerce. Nach dem IPO in den USA sind deutlich höhere Kurse drin.

ISIN: DE 000 A1Y C99 6

Gew./Aktie 2020e: 2,0 €

KGV 2020/Dividende: 10,0/-

EK * je Aktie/KBV: k. A./-

EK *-Quote: k. A.

Kurs/Ziel/Stopp: 20,40/29,50/13,80 €



* Eigenkapital, eigene Schätzungen













____________________________

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com