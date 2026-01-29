DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -1,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin74.680 +0,7%Euro1,1956 -0,7%Öl68,71 +1,5%Gold5.415 +4,5%
Aktien New York Schluss: Techwerte etwas höher - Fed bewegt kaum

28.01.26 22:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor Quartalszahlen großer Technologiekonzerne haben sich am Mittwoch die New Yorker Börsen mit moderaten Gewinnen im Tech-Sektor und einer verhaltenen Entwicklung bei Standardwerten aus dem Handel verabschiedet. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank bewegte kaum. Die Fed veränderte wie erwartet ihre Leitzinsen nicht. Die Arbeitslosenquote habe sich stabilisiert, während die Inflation weiter auf erhöhtem Niveau liege, hieß es zur Begründung. Marktbeobachter gehen davon aus, dass es vorerst keine Zinssenkungen geben wird.

Der marktbreite S&P 500, der zum Auftakt erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Punkten hinter sich gelassen hatte, kam letztlich wieder etwas zurück und schloss mit minus 0,01 Prozent auf 6.978,03 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial bewegte ebenfalls kaum von der Stelle mit plus 0,02 Prozent auf 49.015,60 Zähler. Der anfangs noch in Richtung Rekordhoch steigende technologielastige NASDAQ 100 verringerte seinen Gewinn auf 0,32 Prozent beim Stand von 26.022,79 Punkten.

Nach dem US-Börsenschluss veröffentlichten die Tech-Schwergewichte Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Tesla ihre Quartalszahlen./ajx/he