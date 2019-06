Börsenstreit von EU und Schweiz eskaliert

€uro am Sonntag

Das könnte schlimmstenfalls das Aus für den Handel mit Schweizer Aktien in der EU bedeuten. Die Schweiz will vom 1. Juli an diesen Handel untersagen.

Das Land reagiert damit auf den Beschluss der EU-Kommission, die Gleichwertigkeit der Schweizer Börse SIX mit EU-Handelsplätzen Ende Juni auslaufen zu lassen. Das hat zur Folge, dass Banken und Vermögensverwalter aus der EU nicht mehr an der SIX handeln dürfen. Die EU hatte zuletzt inhaltliche Nachverhandlungen ausgeschlossen.







