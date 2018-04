Hier stimmt was nicht! Alles nur Fake-News?

€uro am Sonntag

Gerade wurde Viceroy, eigentlich ein Hedgefonds, als "selbst ernanntes Researchhaus" diskreditiert, als er mit Kritik an den Bilanzierungsgepflogenheiten von ProSiebenSat.1 an die Öffentlichkeit gegangen war. Der Hinweis, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen habe, soll ein Übriges tun.sollten uns von dem Bashing nicht anstecken lassen. Ein Hedgefonds, der auf fallende Kurse setzt, geht hohe Risiken ein. Entsprechend sorgfältig sollten Informationen recherchiert sein. Im Fall von ProSieben zielt Viceroy etwa darauf, dass das Unternehmen den Umsatz, der über Tauschgeschäfte, Werbung gegen ­Beteiligung, hereinkam, nicht abgegrenzt hat. Wäre das geschehen, hätte die Medienfirma die Dividende für 2016 nicht verdient. Die Kapitalflussrechnung bestätigt: Nur eine Kapitalerhöhung konnte die ­Lücke zur Dividendenzahlung schließen.Dass der damalige ProSieben-Manager Ralf Schremper die Beteiligungen Verivox und Parship von Oakley einkaufte, ist keine Ente. Auch nicht, dass er dann zum Verkäufer wechselte. Da stellt sich die Frage, wer in dieser Konstellation eher zu viel gezahlt hat? Nun kann Schremper von der anderen Seite die von ihm ausgehandelte Put-Option zu Geld machen. Dass Verpflichtungen gegenüber US-Studios in Höhe von drei Milliarden Euro außerhalb der Bilanz geführt werden, ist nicht zu bemängeln., dass angesichts der Branchenentwicklung Wertberichtigungsbedarf lauern könnte, ist aber auch nicht sittenwidrig. Möglicherweise legt Viceroy die Finger in die Wunde. Die ­Wertpapierprüfer haben in ihrem ausführlichen Bestätigungsvermerk die Wertansätze bei immateriellen Vermögen und dem Programmvermögen mit dem Tenor besprochen, dass man das auch konservativer handhaben könne. Vielleicht macht das der neue Firmenchef Max Conze, der ab Juni seinen Dienst antritt.___________________________________