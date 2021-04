Frankfurt intern: Aktienhändler gefragt wie nie

€uro am Sonntag

Auch immer mehr junge Leute finden Gefallen an der boomenden Börse, das zeigen die neuesten Zahlen zur Entwicklung der Aktionäre in Deutschland, die das Deutsche Aktieninstitut (DAI) jährlich ermittelt. In der Gruppe der unter 30-Jährigen gab es 2020 laut DAI ein Plus von 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt rund 600.000 junge Aktionäre wagten sich das erste Mal auf das Parkett. Die neue Lust auf Aktien führt das DAI bei jungen Anlegerinnen und Anlegern auch auf smarte Apps zurück, die ihnen den Börseneinstieg erleichtern. Viele Neulinge setzen auf kostengünstige Angebote der neuen Neo- und Onlinebroker, die wie Pilze aus dem Boden schießen.

Firmen wie Trade Republic oder Smartbroker erleichtern jungen Anlegern den mobilen Zugang zum Markt und ermöglichen ihnen so, schnell und kostengünstig über Smartphones zu handeln. Vom neuen Aktienboom profitierten hierzulande schon zahlreiche Aktien von Onlinebrokern. Die Papiere der Baader Bank, von Lang & Schwarz oder Tradegate sowie der zur Stuttgarter Börse gehörenden Euwax legten kräftig zu.

Einen neuen Schub könnten diese Titel durch zwei mögliche IPOs in den USA bekommen. Dort könnte noch in diesem Monat der sehr populäre Neobroker Robinhood an die Börse gehen. Laut Nachrichtendienst Bloomberg sind jedenfalls die ersten Dokumente eingereicht worden. Auch die Handelsplattform eToro, auf der Anleger in Aktien oder Kryptowährungen investieren können, steht dem Vernehmen nach bereits in den Startlöchern für ein milliardenschweres IPO.

