Frankfurt intern: Deutsche Euroshop - aussichtsreiche Langfristanlage

Der Shoppingcenter-Betreiber Deutsche Euroshop, eigentlich ein Garant für Stabilität und nachhaltige Renditen, kam in den vergangenen Jahren ebenfalls nicht voran. Das Unternehmen hatte durch die Lockdowns in der Corona-Krise allerdings auch mit Gegenwind zu kämpfen. Nun hat die Milliardärsfamilie Otto zugeschlagen und mithilfe der Heuschrecke Oaktree ein Übernahmeangebot unterbreitet. Die Investoren bieten inklusive Dividende 22,50 Euro je Aktie und machen zur Bedingung, dass mindestens 50 Prozent der Aktionäre das Angebot annehmen. Diese Schwelle ist erreichbar. Ob der Großaktionär Otto, der bereits 20 Prozent der Anteile hält, jedoch auch die gesellschaftsrechtlich wichtige Marke von 75 Prozent überspringt, bleibt fraglich. Für investierte Anleger und Neueinsteiger ergibt sich so eine gute Gelegenheit für eine aussichtsreiche Langfristanlage.

Geht das Angebot durch, ist die Aktie nach unten vermutlich abgesichert. Nach oben gibt es dagegen neue Fantasie. Zum einen hat sich ein Großinvestor im aktuellen Umfeld zum Kauf entschlossen - ein gutes Signal. Zum anderen ist der Buchwert von Deutsche Euroshop viel höher als der Übernahmepreis. Analysten von Warburg Research taxierten den materiellen Vermögenswert EPRA-NTA je Aktie des Unternehmens auf über 38 Euro, rund 70 Prozent über dem gebotenen Preis. Zudem steht die Deutsche Euroshop bilanziell und finanziell auf solidem Fundament und hat kein nennenswertes Refinanzierungsrisiko. Kaufen!

