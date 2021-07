Frankfurt intern: NFON - mehr Wachstum, weniger Profitabilität

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag





So dürfte der Ende vergangener Woche bekannt gegebene Einstieg von NFON bei der italienischen Meetecho zu verstehen sein. NFON sichert sich einen Anteil von 24,9 Prozent an Meetecho, was nach italienischem Börsenrecht für eine Sperrminorität ausreicht. Das Unternehmen setzt weiter vorrangig auf Wachstum, mit dem erklärten Ziel, eine führende Rolle auf dem fragmentierten europäischen Markt zu übernehmen. Dazu passt die Aussage von NFON-Chef Klaus von Rottkay, dass die Unternehmensstrategie bis 2024 mehr auf Wachstum abstellt, weniger auf Profitabilität: "Jetzt wird der Markt aufgeteilt."

Die finanziellen Mittel sollten durch den Börsengang und eine Kapitalerhöhung im März 2021 vorhanden sein. Dass zum Instrumentarium des Unternehmens auch weitere Akquisitionen zählen, ist im Frankfurter Bankenviertel ein offenes Geheimnis. Die Geschäftsentwicklung bestätigt den Unternehmenskurs. NFON, 2018 an die Börse gegangen, zählt mittlerweile mehr als 40.000 Unternehmen als Kunden mit über einer halben Million Nebenstellen -Tendenz steigend. Im ersten Quartal 2021 kamen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 16 Prozent dazu. Sehr erfreulich entwickelte sich auch der wiederkehrende Umsatz mit einem Plus von 19,6 Prozent. Nachdem NFON 2020 aufgrund der Marktentwicklung in der Pandemie Investitionen ins Marketing gestoppt hatte, hat das Unternehmen bewiesen, auf operativer Basis (Ebitda) profitabel sein zu können.

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Deutsche Börse

_______________________________