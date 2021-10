Frankfurt intern: niiio finance Group - SPAC-Spekulationen gehen weiter

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag





In Frankfurter Bankenkreisen wurde vermutet, die ambitionierten Wachstums- und Übernahmepläne der Firma, die vor allem Software für Banken und Finanzdienstleister im Angebot hat, würden auf Dauer wohl kaum aus Eigenkapitalmitteln finanziert. Die Überlegung stand im Raum, ob stattdessen nicht der Einsatz eines SPACs gut passen würde. Das Thema sei keineswegs vom Tisch, hört man nun, werde aber wohl eher nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2022 akut. In Sachen Übernahmen hieß es damals, niiio finance sei dazu mit sechs Unternehmen in Gesprächen. Zeit also, einmal nachzufassen.

Mittlerweile befinde man sich mit einem Übernahmekandidaten in fortgeschrittenen Gesprächen. "Ich gehe davon aus, bis Ende dieses Jahres mindestens eine Übernahme melden zu können", sagt niiio-CEO Johann Horch. Ebenso wichtig aber sei, dass man sich grundlegend auf kommende Übernahmen vorbereitet habe. Mit der auf die Banken- und Versicherungsbranche spezialisierten Beratungsfirma ZEB habe man detaillierte Prozesse und Fragen für eine Due Diligence und für die Integration nach der Übernahme aufgesetzt. Damit sei niiio in die Lage, in der ersten Jahreshälfte 2022 drei, vier oder gar fünf Übernahmen zu stemmen. Die deutlichen Kursrückgänge der niiio-Aktie seit Januar lassen vermuten, dass Anleger die Geduld verlieren, weil sie bislang keine Ergebnisse der Übernahmestrategie sehen. Die angekündigte Akquisition noch in diesem Jahr könnte das Blatt für die Aktie wenden. Dann wäre ein Einstieg jetzt noch günstig.

