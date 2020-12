Frankfurt intern: Northern Data-Aktie - günstiger als vergleichbare US-Werte

€uro am Sonntag

von Lars Winter, Euro am Sonntag





Das liegt deutlich über der Prognose für das laufende Geschäftsjahr, das voraussichtlich mit Erlösen in Höhe von 120 bis 140 Millionen Euro und einem Ebitda zwischen 45 und 60 Millionen Euro abgeschlossen wird. Ein wichtiges Detail in der News: Der Datencenterspezialist verweist explizit darauf, dass die Vorhersage nur auf bereits abgeschlossenen oder sich im Abschluss befindlichen Verträgen basiert. Da wir nicht erwarten, dass das Management die Akquise neuer Kunden einstellt, ist also noch Luft nach oben. Doch selbst bei einem angepeilten Ergebnis von 125 Millionen Euro wäre die Aktie aktuell nur mit dem sechsfachen Ebitda bewertet.

Vergleichbare Unternehmen in den USA weisen 20- bis 30-fache Multiples auf. Northern Data hat zudem praktisch im Vorbeigehen über das Wochenende eine Kapitalerhöhung in Höhe von etwas mehr als 50 Millionen Euro platziert, um dieses starke Wachstum auch auf der Eigenkapitalseite zu untermauern. Zugegriffen hat unseres Wissens vor allem der Ankeraktionär Apeiron Investment Group, die Investmentholding von Christian Angermayer. Der umtriebige Investor und Unternehmer feiert gerade mit Börsengängen von Abcellera oder Compass große Erfolge in den USA. Angesichts des dortigen IPO-Booms würde sich unseres Erachtens auch ein Zweitlisting von Northern Data in den Staaten anbieten. Trotz der jüngsten Kursgewinne hat die Aktie noch Potenzial.

