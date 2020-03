Frankfurt intern: Personalquerelen bei Francotyp-Postalia

€uro am Sonntag

Der frühere Chef von TAG-Immobilien besitzt 20,71 Prozent des Frankiermaschinenherstellers und ist unzufrieden. Nicht mit der Strategie, sondern mit Günther. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll dem Manager daher das Vertrauen entziehen. Der Kernmarkt von Francotyp-Postalia , die Frankiermaschine, schrumpft, könnte jedoch hochprofitabel sein. Die Postdienstleistungen machen aber Probleme, und die neuen digitalen Signatur- und Verschlüsselungstechnologien Verlust.

Günther will im Kerngeschäft Marktanteile gewinnen und das Digitalgeschäft aufbauen, dürfte dafür aber wohl länger brauchen. Active Ownership Capital (AOC) schien das bisher nicht zu stören, AOC ist mit 9,51 Prozent an FP beteiligt. Deren Mitgründer Klaus Röhrig ist FP-Aufsichtsratschef. Er hatte Günther einst geholt und seinen Vertrag zuletzt verlängert. Nach Elgetis Begehren macht Röhrig nun Differenzen in der "Umsetzung der Konzernstrategie" aus. Er bietet Günther einen Aufhebungsvertrag, den dieser ablehnt, und beruft Carsten Lind in den Vorstand.

Lind war zuvor bei Bavaria. Die Beteiligungsfirma kaufte 2019 Teile des Europa-Geschäfts von FP-Konkurrent Pitney Bowes. Auch daher fürchtet die FP-Gewerkschaft Szenarien bis zur Zerschlagung. Zudem kreisen Elgeti und Röhrig auffällig um Günther, wäre eine geänderte Strategie doch Tatbestand für ein abgestimmtes Verhalten, ein Acting in Concert. Weil beide zusammen über 30 Prozent halten, müss- te dann ein Übernahmeangebot folgen. Derartiges nachzuweisen ist schwer, die Grauzone groß. Eine Vertrauensfrage wäre vielleicht auch Elgeti zu stellen.













