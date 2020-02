Northern Data-Aktie: Hier winkt sogar doppelte Kursfantasie

€uro am Sonntag

Das ging schnell! Nur zwei Monate nach Besprechung bringt die Aktie von Northern Data ein Plus von 50 Prozent. Das dürfte aber erst der Anfang sein. Northern Data ist auf das sogenannte "Mining", also das Schürfen von Bitcoin , spezialisiert. Die Frankfurter betreiben in Norwegen 15 mobile Container mit über 3.000 Com­putern, mit denen neue Ein­heiten der Kryptowährung geschaffen werden. Im November gab der Bitcoin-Schöpfer die geplante Fusion mit dem US-Wettbewerber Whinstone bekannt.

Beide Unternehmen haben wichtige Wettbewerbsvorteile: Northern Data kann seine Rechner praktisch an jedem Ort der Welt aufstellen und hat in Norwegen sehr günstigen Strom. Whinstone wiederum baut derzeit in Texas die größte Bitcoin-­Mining-Anlage der Welt. Es gibt bereits Kunden, welche die Kapazitäten gemietet haben und sich an der Finanzierung der Anlage beteiligen.

Die Fusion dürfte in wenigen Wochen abgeschlossen sein und Anleger rechnen damit, dass dann auch eine Gewinnpro­gnose kommen wird. Gut informierte Kreise erwarten schon in diesem Jahr einen Gewinn von über 50 Millionen Euro. Das wären mehr als 7,0 Euro je Aktie.

Enorme Fantasie bieten auch die Bitcoin selbst. In diesem Jahr ist die Kryptowährung schon um 40 Prozent gestiegen, und es könnte weiter nach oben gehen. Denn im Mai ist eine Halbierung der Belohnung für das Schürfen neuer Einheiten zu erwarten. So etwas passiert nach jeweils 210.000 neuen Blöcken, die zentraler Bestandteil der Krypto­währung sind.

Schon 2012 und 2016 gab es so eine Halbierung. In den folgenden Monaten und Quartalen vervielfachte sich der Kurs des Bitcoin. Eine starke Prognose und weit höhere Bitcoin-Kurse könnten die Aktie von Northern Data in völlig neue Dimensionen heben.

Fazit: Anleger setzen auf die Prognose in wenigen Wochen und auf steigende Bitcoin-Kurse. Die Aktie hat das Zeug zum Verdoppler.

ISIN: DE 000 A0S MU8 7

Gew./Aktie 2021e: 7,0 €

KGV 2021/Dividende: 5,0/-

EK* je Aktie/KBV: k. A./-

EK*-Quote: k. A.

Kurs/Ziel/Stopp: 36,80/48,50/24,50 €



*Eigenkapital, eigene Schätzungen.

















