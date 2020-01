Frankfurt intern: Solutions 30 - peinlicher Übersetzungsfehler

€uro am Sonntag

Bei der Investorenkonferenz der Privatbank Oddo BHF Anfang Januar sagte Vorstandschef Gianbeppi Fortis, dass in den Geschäftsberichten 2015 und 2017 Teile aus dem Französischen ins Englische übersetzt worden seien, ohne das mit dem zuständigen Wirtschaftprüfer Grant Thornton abzuklären.

Besonders heikel: Darunter war auch ein unterzeichnetes Testat. Dies sei aus Unerfahrenheit geschehen und werde sich so nicht wiederholen, beteuerte Fortis. Die britische Tageszeitung "Financial Times" (FT) hatte im Oktober 2019 über Unregelmäßigkeiten berichtet. Im Juni würde Solutions 30 in das Hauptsegment der Pariser Börse ­Euronext aufrücken. "Dann erhalten Investoren aus dem In- und Ausland die maximale Transparenz in beiden Sprachen", sagte Fortis.

Solutions 30 bindet europaweit als nahezu einziger flächendeckender Anbieter Haushalte ans Hochgeschwindigkeitsinternet an und installiert zudem intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter. Eine Dienstleistung, die bislang hauptsächlich von mittelständischen Firmen erbracht wurde, die Solutions 30 reihenweise kauft.

Seit Gründung 2003 waren es mehr als 30. Auch das hatte die FT misstrauisch gemacht und vermuten lassen, dass deshalb der US-Hedgefonds Muddy Waters eine Short-Position aufgebaut habe. "Unsere Kunden, zu denen Vodafone und Unity Media zählen, würden keine Intransparenz dulden", sagte Fortis. Zur Short-Position könne er nichts sagen, Muddy Waters habe das Investment nicht begründet.

